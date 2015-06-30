Metin Lokumcu anmasına üç yıl sonra dava!

Eskişehir'de öğretmen Metin Lokumcu'nun öldürülmesini protesto etmek için AKP il binasına yürüyen 76 kişiye üç yıl sonra dava açıldı. Polis tarafından müdahale edilen göstericilerin tamamı görevli memura direnme ile suçlanıyor.

Hopa’da, öğretmen Metin Lokumcu’nun dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı protesto eylemlerinde hayatını kaybetmesinin yıldönümü olan 31 Mayıs 2012’de Eskişehir’de bir anma eylemi düzenlendi.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, Yunus Emre Caddesi’nden AKP il binasına doğru yürüyüşe geçen topluluk, Asarcıklı Caddesi’nde durduruldu. Yürüyüşe izin vermeyeceğini kaydeden polis güçleri, eylemin burada yapılmasını istedi. İddiaya göre slogan atmaya devam eden grup, ellerindeki flama sopalarıyla polise vurdu. Topluluk kısa bir arbededen sonra dağıldı.

Bu eylemden üç yıl sonra 76 kişi hakkında dava açıldı. Göstericilerin flama sopasıyla polise vurdukları ileri sürülerek, Türk Ceza Kanunu’nun 265. maddesine göre ‘görevli memura direnme’ suçunu işledikleri iddia edildi. Bu kişiler hakkında üç yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Bir polisi darp ettiği iddia edilen göstericinin ise tespit edilemediği belirtildi.

İki eylemciye ayrıca 'zincirleme hakaret' suçlaması

Şüpheli Barış Erhan’ın polis memurlarına “Görüşeceğiz, görüşeceğiz, bunun hesabını vereceksiniz, katiller, şerefsizler” dediği ve böylece TCK’nın 106/1 maddesine göre “zincirleme hakaret” suçunu işlediği savunuldu. Emre Soyaslan’ın da polislere “Güvenlik, hepinizin ailesi çalışıyor bir yerde, sokakta siz de geziyorsunuz, sizin de aileniz var, karşılaşacağız...” diyerek, aynı suçu işlediği ileri sürüldü.

İki eylemcinin ayrıca iki yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.