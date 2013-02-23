Ünlü mizahçı Metin Üstündağ, çocukluk arkadaşı olduğunu belirttiği Metin Kaçan'ın köprüden atladığı an pişman olabileceğini söyledi.

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal'a konuk olan Üstündağ, bu ay çıkan yeni mizah dergisi Ot’u ve mizah dergilerini değerlendirdi.

Mizah dergilerinin imece usulü çıktığını dile getiren Üstündağ, kâğıdın vicdanına inandığını internet kaypak bir alan olduğunu söyledi.

Metin Kaçan’ın son yazısını OT dergisi için yazdığını da ifade eden Metin Üstündağ, kaçan ile çocukluk arkadaşı olduklarını ve onu çok iyi tanıdığını söyledi ve ekledi “Metin korkuluklardan ellerini bıraktığı an kesin pişman olmuştur” dedi