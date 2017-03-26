Metin Kahraman'dan üzücü haber

Sanatçı Metin Kahraman'a kanser teşhisi konulduğu duyuruldu. Açıklama kardeşi Kemal Kahraman tarafından, sosyal medya üzerinden yapıldı.

Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Kemal Kahraman, "Yaklaşık 2 ay önce Metin Kahraman'a Lenfoma (lenf bezi kanseri) teşhisi konulmuştur. Bütün dostlarımızdan 6 ay süreyle Metin Kahraman'ı aramamalarını rica ediyorum. Tedavi sürecinin aşamalarında, her türlü gelişmeden siz dostlarımızı haberdar edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kemal Kahraman'ın açıklaması şöyle:

"Değerli arkadaşlar...

"Yaklaşık 2 ay önce Metin Kahraman'a Lenfoma (lenf bezi kanseri) teşhisi konulmuştur.

"2 hafta önce uygulanan ilk kemoterapi sonunda her hangi bir komplikasyon çıkmamıştır. Şimdilik durumu beklenenden iyidir.

"Bu arada arayıp soran bütün dostlarımıza ve sevgili dinleyicilerimize, ayrıca çeşitli sosyal medya ortamlarında, geçmiş olsun dileklerini ileten dostlarımıza teşekkürlerimizi bildiriyoruz.

"Doktorlarımızın belirttiğine göre, kemoterapi sürecinin en çok dikkat edilmesi gereken ayrıntılarından biri hastanın yorucu faaliyetlerden ve stresten uzak olmasıdır.

Bütün dostlarımızdan 6 ay süreyle Metin Kahraman'ı aramamalarını rica ediyorum.

"Tedavi sürecinin aşamalarında, her türlü gelişmeden siz dostlarımzı haberdar edeceğiz.

"Kemal Kahraman"

Lenfoma (Lenf kanseri) nedir?

Diğer adı “lenf kanseri” olan lenfoma bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sitemde görülen, özellikle bir tür beyaz kan hücresi olan “lenfositler”i etkileyen bir kanser türü. Farklı alt türleri bulunan lenfoma temel olarak "Hodgkin lenfoma" ve "Hodgkin olmayan lenfoma" olarak 2 ana kategoriye ayrılıyor. Hodgkin olmayan lenfoma (NHL) tüm lenfoma vakalarının çoğunluğunu oluşturuyor.

Metin-Kemal Kahraman - Deniz Koydum Adını

Metin&Kemal Kahraman hakkında

Metin Kemal Kardeşler Dersim'in Pülümür ilçesine bağlı üç haneli bir dağ köyünde dünyaya geldiler. Çocukluklarının ilk yıllarını Erzincan'da geçiren kardeşler daha sonraları ise yazları Dersim'de köyde, kışları Erzincan'da olmak üzere yaşamlarını sürdürdüler. Bu onlara iki ayrı kültüre de tanıklık etme imkanı sağladı. Bu yüzden Erzincan'da konuşulan Türkçe'yi de, Dersim'de konuşulan Zazaca'yı da kendi dilleri saydılar. İlk, orta ve lise eğitimlerini Erzincan'da tamamladılar.

Kemal Kahraman 1983 yılında İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. Ancak 1984 yılında bu okulu bırakarak Ankara'da ODTÜ Felsefe bölümüne başladı.

Metin Kahraman ise 1984 yılında Marmara Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Radyo Televizyon bölümüne girdi. 1985 yılında da, bu okulda okuyan bir kaç arkadaşıyla birlikte Grup Yorum'u kurdu.

Aynı yıllarda Kemal'de Ankara'da çeşitli amatör müzik gruplarında yer aldı.

1991 yılında tekrar bir araya gelen kardeşler 1993'te iki yıllık çalışmalarının ürünü olan "Deniz Koydum Adını" adlı ilk albümlerini gerçekleştirdiler.

Daha sonra Kemal eğitim amacıyla Almanya'ya yerleşti. Metin'de zaman zaman Almanya'ya giderek birlikte müzik çalışmalarını sürdürdüler. 1995 yılında kayıtlarını Berlin ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri ikinci albümleri "Renklerde Yaşamak" bu sürecin ürünü oldu.

1990 yılından itibaren Dersim ve Erzincan yöresinde derleme çalışmaları yaptılar. Bölgenin tarihi ve sözlü edebiyatı, inançları, günlük yaşamı, adetleri, müziği gibi çeşitli konuları içeren bu çalışmaların ilk ürünü de Zazaca, Türkçe ve Kurmanci olmak üzere, o yörede konuşulan dillerde yaşlıların kendilerinin çalıp söyledikleri türkülerden oluşan "Yaşlılar Dersim Türküleri Söylüyor" albümü oldu.

Bu albüm, derleme çalışmaları yapanlara güzel bir örnek oluştursu ve olumlu tepkiler aldı. Albüm aynı zamanda kendi türünde belgesel bir çalışma niteliği taşıyor.

1990 yılında, kayıtlarını Berlin'de gerçekleştirdikleri albümleri "Ferfecir" ile yeniden dinleyicileriyle buluşan kardeşler, hâlen Berlin'de yaşam ve çalışmalarını bu şehirde sürdürüyorlar. Kardeşler 1997'den beri birlikte müzik yaptıkları Serdar Keskin ve 1995'te Berlin'de tanıştıkları Dorethea Marien'i en önemli müzik ve yol arkadaşları olarak görüyorlar.

Besteleri ve şarkı sözleri kendilerine ait olan Metin & Kemal Kahraman kardeşlerin çalışmaları başka müzisyenler tarafından da seslendirildi. Her ikisi de saz, cura ve gitar çalıp, şarkı söylemektedir.