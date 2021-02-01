Metin Gürcan: Türkiye, Libya'da kurulan yeni oyunun dışında

Güvenlik analisti ve DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, Libya'da "yeni bir oyun kurulduğunu" ve Türkiye'nin bu oyunun dışında olduğunu ifade etti.

Gürcan, "Askeri müdahale ile taktik seviyede yumuşattığımız Libya'nın stratejik/diplomatik düzeyde süreç kontrolünü hızla kaybediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Twitter üzerinde paylaşımda bulunan Gürcan, "Birilerinin daha 6 ay öncesine kadar 'fetih' hayalleri kurduğu Libya'da şimdilerde yeni bir oyun kuruluyor. Türkiye mi? Tabi ki oyun dışında" yazdı.

Gürcan, değerlendirmeleriyle birlikte şu haritayı paylaştı: