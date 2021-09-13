Metin Gürcan: S400'ler depoda ama İdlib'de Mehmetçik onları koruyacak bir hava savunma şemsiyesi olmadan görev yapıyor

DEVA Partisi kurucularından güvenlik analisti Metin Gürcan, Rusya ve Şam uçaklarının İdlib'de Türkiye Silahlı Kuvvetleri üslerinin yakınlarında bombalama yaptığını ve S-400 alımına rağmen "Türk askerlerini koruyacak bir hava savunma şemsiyesi bulunmadığını" ifade etti.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Biz ilgilenmesek de İdlib bizimle ilgileniyor" diyen Gürcan, "Şu an İdlib'te Rus ve Esad uçakları vızır vızır üslerimize yakın yerleri bombalıyor" yazdı.

Gürcan, "S400'ler depoda ama İdlib'deki 30'dan fazla üsse dağılmış binlerce Mehmetçik onları koruyacak bir hava savunma şemsiyesi olmadan görev yapıyor" değerlendirmesinden bulunduktan sonra, "Sorumlu kim?" diye sordu.