Metin Gürcan: Kenarda 200 milyar doların varsa NATO'dan çıkarsın!

Güvenlik uzmanı ve T24 yazarı Metin Gürcan, NATO-Türkiye krizini yorumladı. "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'dan çıkabilmesi için popüler şeyler söyleyebiliriz. Köşe yazıları yazabiliriz ama bu işin bir de ekonomik ve stratejik kültürel maliyetine bakmak gerekiyor" diyen Gürcan, sözlerine "Çıktıktan sonra, ne yapacağız, bağımsız mı kalacağız? Yoksa Rusya-Çin eksenine mi yaklaşacağız? Bir kenarda 150 — 200 milyar dolarınız varsa, NATO'dan çıkarsınız. Yoksa, NATO, sizin ona verdiğinizden daha çok size verir" diye devam etti.

NATO'nun Norveç'te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk'ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isminin ‘düşman taraf' olarak gösterildiği ortaya çıkmıştı. NATO'daki skandalın ardından, Türkiye tatbikattaki 41 askerini geri çekme kararı almıştı. Skandal sonrasında NATO'dan en üst düzeyde resmi özür gelmişti. Olayın bir medya teknisyeni ve Norveç ordusunda görevli bir sivil personelden kaynaklandığı belirlenmişti.

Tatbikata katılan askerlerin dikkatiyle ortaya çıkan skandal, Türkiye'de 'NATO'dan çıkalım' tartışması başladı.

Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu emekli Yüzbaşı Metin Gürcan, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılarak, 'NATO'dan çıkma'nın koşullarını ve gerçekçi olup olmadığını değerlendirdi.

Türkiye'yle NATO'nun yaşadığı süreci 'evlilik içi kriz'e benzeten Gürcan, şunları söyledi:

"Türkiye'nin NATO'yla olan evliliğinin bir kriz içinde olduğu kesin. Ciddi bir kriz terapisi uygulamak lazım. Ankara, NATO'nun karar mekanizmalarında bulunuyor. Sistem içerisinde, mevcut uygulamalardaki hoşnutsuzluğunu çok iyi dile getirebilir. Ama sistem dışından meydan okumayı, iç siyasetin bir parçası haline getirmek ne kadar sağlıklı? NATO açısından baktığımızda da, kamu diplomasisine çok önem veren bir örgütün en önemli üyelerinden birinde, NATO'ya güvenin 17'lere düştüğünü, hasım olarak görüldüğünü anlıyoruz. NATO'nun da bunu çok iyi görmesi lazım."

NATO'dan çıkmanın maliyetinin 200 milyar doları bulacağına dikkati çeken Gürcan, Türkiye'nin NATO'ya yıllık 600-700 milyon dolar civarında kaynak aktardığını ve örgütten aktardığı kaynaktan çok daha fazla faydalandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'dan çıkabilmesi için popüler şeyler söyleyebiliriz. Köşe yazıları yazabiliriz ama bu işin bir de ekonomik ve stratejik kültürel maliyetine bakmak gerekiyor. Çıktıktan sonra, ne yapacağız, bağımsız mı kalacağız? Yoksa Rusya-Çin eksenine mi yaklaşacağız? Bir kenarda 150 — 200 milyar dolarınız varsa, NATO'dan çıkarsınız. Yoksa, NATO, sizin ona verdiğinizden daha çok size verir."

"Türkiye'de Putin'e yönelik algı daha olumlu"

Türkiye'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik algının NATO Genel Sekreteri'ne oranla daha fazla olduğuna da değinen Gürcan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu kriz sonrasında, ilişkileri normalleştirmek için, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuyu telefonla geçiştirmek yerine Ankara'yı ziyaret etmesini beklerdim. Bu anlamda baktığımızda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki algısı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten yüksektir. Bunun sebebini NATO'nun sorgulaması lazım."