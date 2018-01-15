Metin Göktepe'nin ablası hakkında, 'kopyala - yapıştır' fezleke ile dava açıldı

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile mesleklerinden ihraç edilen ve ardından "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın iadesi için İstanbul'da basın açıklaması yapan, aralarında 22 yıl önce polisler tarafından işkence edilerek öldürülen gazeteci Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe'nin de bulunduğu 33 kişi hakkında dava açıldı.

Dosyada yer ala polis fezlekesinde “kopyala-yapıştır” yapıldığı belirtilirken, fezlekede sanıklardan Meryem Göktepe hakkındaki kısımda şu ifade yer aldı:

"DHKP-C terör örgütünün mahalli yapılanması olan Gülsuyuyapılanmasında faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 Ekim 2013’te 15 şahısla birlikte yakalandığı ve gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerden sonra sevk edildiği İstanbul 1 Nolu Hakimliği’nce tutuklandığı"

Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre Gülmen ve Özakça’nın işlerine iadesi için Kadıköy’de yapılan basın açıklamasına polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle müdahalede bulunmuştu. Bu olayla ilgili olarak savcılık iddianame hazırladı. 33 sanık hakkındaki iddianamede polisin uyarılarına rağmen basın açıklamasının sürdüğü, buna karşılık polisin orantılı müdahaleyle grubu dağıttığı ifade edildi. Sanıkların ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmayarak suç işledikleri kaydedildi.

Anma programı

İddianamede, Gülmen ve Özakça için, “Bu isimdeki şahısları anmak” ifadesi kullanılması dikkati çekti. Savcılık kaynakları da bu ifadenin "sehven" yazıldığını belirtti.

Dosyadaki polis fezlekesinde, “kopyala-yapıştır” yapıldığı aktarıldı. Fezlekede, sanıklardan Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe hakkındaki kısımda, “DHKP-C terör örgütünün mahalli yapılanması olan Gülsuyu yapılanmasında faaliyet gösteren şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda 7 Ekim 2013’te 15 şahısla birlikte yakalandığı ve gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerden sonra sevk edildiği İstanbul 1 Nolu Hakimliği’nce tutuklandığı” ifadesi yer aldı.



Milliyet'te yer alan söz konusu haberde Meryem Göktepe hakkında bu şekilde yürütülen bir soruşturma, yapılan gözaltı işlemi ve verilmiş tutuklama kararı bulunmadığı belirtildi. Göktepe’nin Gülsuyu operasyonuyla bir ilgisinin olmadığı anlaşıldığı ifade edildi. Başka bir sanık hakkında da aynı bilgilerin sıralanması ise fezlekede “kopyala-yapıştır” yönteminin kullanıldığını ve dosyanın savcılığa bu şekilde gönderildiğininin ortaya çıktığı bilgiine yer verildi.