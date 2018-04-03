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Metin Göktepe Yazılı Haber Ödülü geri çekildi

Metin Göktepe 'Yazılı Haber Ödülü'nün bir hafta önce farklı bir yerde yayımlanan bir habere verildiği ortaya çıkmıştı

03 Nisan 2018 20:00

Metin Göktepe Ödül Komitesi ve 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri üyeleri, Bülent Ceyhan’ın, 28 Kasım 2017 günü tr724.com’da yayınlanan öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun gözaltında işkence sonucu ölümünü konu alan haberine verilen ödülü geri çektiklerini duyurdu.

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Metin Göktepe Ödül Komitesi ve 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri üyeleri, sonuçları 31 Mart 2018 günü kamuoyuna açıklanmış olan 21. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’ne yazılı haber dalında değer görülen haber üzerine gündeme gelen tartışmalar nedeniyle yeniden toplanmıştır.

"Bir hafta önce yayınlandığı ortaya çıktı"

Toplantıda, yazılı haber dalında ödül kazandığı açıklanmış olan Bülent Ceyhan’ın, 28 Kasım 2017 günü tr724.com’da yayınlanan öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun gözaltında işkence sonucu ölümünü konu alan haberinin, bir hafta önce, 21 Kasım 2017 günü Aktif Haber sitesinde içerik olarak yayınlanmış olması nedeniyle, ödülün iptaline karar verilmiştir. Bu yıl, yazılı haber ödülü verilmeyecektir. Karar oy çokluğu ile alınmıştır.

Metin Göktepe Ödülleri sonuçları açıklandıktan sonra kimi mecralarda yapılan değer tartışmasını doğru bulmadığımızı belirtilere şöyle dendi:

"Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nin, gerçeklerin ortaya çıkarılması için her koşulda gazeteciliği teşvik etmeye bundan sonra da aynı titizlikle devam edeceğini belirtiyoruz."

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