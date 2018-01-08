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METİN GÖKTEPE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)  22 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden Gazeteci Metin Göktepe, Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı

08 Ocak 2018 19:37

Haber - Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) 
22 yıl önce gözaltındayken hayatını kaybeden Gazeteci Metin Göktepe, Esenler\'de bulunan Kemer Mezarlığı\'ndaki mezarı başında anıldı. Metin Göktepe için düzenlenen anma törenine Göktepe\'nin annesi Fadime Göktepe, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Barış Yarkadaş ile Evrensel gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat\'ın da aralarında bulunduğu gazeteciler katıldı.
Metin Göktepe\'nin annesi Fadime Göktepe, \"Arkadaşları gelince mutlu oluyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Barış, adalet istiyorum. Çocuklarımız cezaevlerinden çıksın istiyorum. Ben iyi bir devlet istiyorum\" dedi. CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, \"Göktepe, benim profesyonel gazeteciliğe başladığım yıl katledildi. Bir gazeteci olarak Göktepe\'nin davalarını izlemeye ve Göktepe davasının unutturulmamaya çalışılmasına çaba gösterdik. Metin Göktepe gerçeğin peşinde olmanın, habercilikte ısrarın adıdır.\" diye konuştu.

TANRIKULU: DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Sezgin Tanrıkulu da şunları söyledi: Bugün 8 Ocak. Metin Göktepe, 22 yıl önce Eyüp\'te bir spor salonunda dövülerek öldürülmüştü. Aradan geçen zaman içerisinde değişen bir şey yok. Metin Göktepe, burada mezarda ama gazeteciler de Silivri\'de dört duvar arasında. Bu düzen mutlaka değişecek. Gazetecilerin, özgür bir biçimde haberlerini yapacağı bir ortam mutlaka oluşacak.

Görüntü Dökümü:
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-Metin Göktepe\'nin mezarı başında anma
-Fadime Göktepe\'nin konuşması
-Barış Yarkadaş\'ın konuşması
-Sezgin Tanrıkulu\'nun açıklaması
-Genel ve detay


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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