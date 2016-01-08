Metin Göktepe'nin annesi: 20 yıl oldu, katiller nerede!

20 yıl önce haber takibinde polislerin işkencesiyle katledilen gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı.

Esenler'de bulunan Kemer Mezarlığı'nda yapılan anmaya annesi Fadime Göktepe, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'la birlikte çok sayıda gazeteci ve örgüt temsilcileri katıldı.

Anma sırasında konuşan Fadime Göktepe, "Hoşgeldiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Beni hiç yalnız bırakmadınız. Metin'i kaybedeli 20 yıl oluyor. 20 yıldır benimle birliktesiniz. Metin'in katilleri nerede, Uğur Mumcu'nun katilleri nerede? Onlar neden çıkmıyor" dedi.

Anmaya katılan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Fadime Göktepe ve törene katılanlar Göktepe'nin mezarına karanfil bıraktı.