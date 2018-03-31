Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla yirmi birincisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Yarışmada basın özgürlüğü için verilen mücadele de ödüllendirildi.

Bülent Ceyhan’ın TR-724’te yayımlanan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, ihbar sonucu gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun işkence sonucu ölümünü konu alan ‘İşte Gökhan Açıkkollu Cinayeti’nin Belgeleri’ başlıklı haberi bu yılki yarışmada ‘Yazılı Haber Ödülü’ne değer görüldü.

Görüntülü Haber Ödülü’nü ise Özgen Bingöl’ün Kanal D’de yayımlanan ve HDP’li Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine saldırıyı konu alan, ‘Şüphelinin İfadesi Bakanı Yalanladı’ adlı haberi kazandı.

Bu yılki yarışmada fotoğraf ödülü de, Ankara’daki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamaları sırasında çektiği fotoğraflarla Tamer Arda Erşin’in oldu.

Gençağa Karafazlı ise Rize Nabız gazetesinde ‘Devlet Çocuğumu Gasp Etti’ başlığıyla yayımlanan haberi ile Yerel Gazetecilik Ödülü’ne değer görüldü.

Dayanışma ödüllendirildi

Jüri, bu yılki yarışmada, tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için örgütlediği dayanışma ile ‘Dışarıdaki Gazeteciler’ inisiyatifine, kayyım atanan son basın organı olan Özgürlükçü Demokrasi’ye ve ‘Eğreti Yaşamlar’ başlıklı haberiyle Evrensel Gazetesi’nden Sevda Karaca’ya Jüri Özel Ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Jüri üyeleri

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Yarışması’nda bu yıl, başvuruları şu isimlerden oluşan jüri değerlendirdi: Belma Akçura, Berkant Gültekin, Celal Başlangıç, Çiğdem Toker, Elif Görgü, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, İnan Kızılkaya, Kamil Tekin Sürek, Kumru Başer, Melis Alphan, Nazan Özcan, Nazım Alpman, Turhan Günay.

Ödül töreni 10 Nisan'da

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2018 tarihinde Şişli Belediyesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenecek törenle verilecek.