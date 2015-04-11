Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

8 Ocak 1996’da polislerce işkencede öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe anısına, doğum gününde düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

Galatasaray Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ceren Sözeri'nin ‘Medya-Sermaye İlişkilerinin Basın Özgürlüğüne Etkisi’ ve Yrd. Dr. Gülşah Kurt'un ‘Güvenlik Güçlerince İşlenen Ağır İnsan Hakları İhlalleri Ve Cezasızlık’ başlıklı sunumlarıyla açılışı yapılan törene Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe de katıldı.

Ödülleri kazananları Yazgülü Aldoğan, Melda Onur, Celal Başlangıç, Erol Önderoğlu, Fikret İlkiz, Kamil Tekin Sürek, Amberin Zaman, Belma Akçura, Murat Sabuncu, Hilmi Hacaloğlu, Başak Şengül, Nazım Alpman, Yalçın Doğan ve Hüseyin Aykol’dan oluşan jüri belirledi.

'Metin olsaydı, 'bu habere gitmeliyim' diyecekti

Yazılı Haber Ödülü’nü, 3 Mart 2015 tarihinde yayınlanan ‘Êzidî Kadınların Çığlığı’ başlıklı haberiyle kazanan JİNHA Muhabiri Zehra Doğan kazandı. “Metin Göktepe benim için kahramandı. Annem ‘Bu ülkede gazeteciler bile öldürülüyor’ diyordu. Metin olsaydı ‘Bu habere gitmeliyim’ diyecekti. Onun sarı basın kartı yoktu, benim de yok. Kahramanlar ölmemişti ve bu haberi duymuştu” diyen Doğan, ödülünü Fadime Göktepe'nin elinden aldı.

Düzenlenen töremde Görüntülü Haber Ödülü’nü ‘Canlı Yayında IŞİD’in Sınır İhlali’ adlı haberi ile İMC TV Muhabiri Saadet Yıldız ile Kameramanı Refik Tekin alırken, Yerel Gazetecili Ödülü'nün sahibi ise Nabız gazetesinde 21 Ocak 2015 günü yayınlanan ‘HES’tirin Gidin’ başlıklı haberiyle Gençağa Karafazlı oldu.

'İktidar her yerdedir, direniş de öyle'

Fotoğraf Ödülü’nü ise 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Soma’da, Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in Soma’da bir madenciyi tekmelemesini gösteren “İktidar Tekmesi” adlı fotoğrafıyla, Mehmet Emin Al kazandı.Ödülünü almaya gelemeyen Al, törende okunması için bir mektup gönderdi. Mektupta, "2002de Evrensel’de başladığımda Metin Göktepe’ye benzediğimi söylerlerdi. Ben de onlara Metin benim kalbimin kardeşidir derdim. Son söz olarak iktidar her yerdedir direniş de öyle kalbim de öyle” ifadeleri yer aldı.

Bu yılki yarışmada, 17 Şubat 2015 günü Kadıköy’de kartopu oynarken esnaf tarafından bıçaklanarak öldürülen Gazeteci Nuh Köklü ile 14 Ekim 2014’te Adana’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetesi dağıtıcısı Kadri Bağdu’ya anılarını yaşatmak adına birer özel ödül verildi.

Nuh Köklü'nün anısına TGS'ye ödül verildi

Sabah-Atv grevinin örgütleyicilerinden biri olan Nuh Köklü adına verilen özel ödül, örgütlenme çabalarından ötürü Türkiye Gazeteciler Sendikasına verildi. Ödülü TGS adına, Köklü'nün yakın arkadaşı Genel Başkan Uğur Güç aldı.

Kadri Bağdu özel ödülüne ise, 7 Ocak 2015 günü Paris’te saldırıya uğrayan ünlü mizah dergisi Charlie Hebdo’nun katliamdan sonraki ilk sayısından bir seçki yayınlayarak gösterdiği dayanışmadan ötürü Cumhuriyet gazetesi değer görüldü. Ödülü Cumhuriyet gazetesi adına Yazı işleri Müdürü Ayşe Yıldırım aldı.

Agos gazetesi adına Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, ödülü Amberin Zaman’ın ellerinden aldı. Agos için olabilecek en anlamlı ödül olduğunu söyleyen Danzikyan, “Bu ödül Metin Göktepe’den Hrant abiye gitsin diyorum” dedi. Ödülü veren Amberin Zaman ise “Bana hangi ödülü vermek istersin deseydin Metin Göktepe ödülü, kime vermek istersin deselerdi Agos’a derdim” şeklinde konuştu.