Metin Feyzioğlu’nun TBB başkanıyken kullandığı zırhlı makam aracı satışa çıkarıldı

Metin Feyzioğlu’nun TBB Başkanı olduğu dönem kullandığı, avukatların üye aidatlarıyla alınan zırhlı makam aracı 800 bin TL’den satışa çıkarıldı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 5 Aralık’taki Olağan Genel Kurulu’nda yeni başkanını seçti. Seçimlerde TBB’nin uzun yıllardır başkanlığını yapan Metin Feyzioğlu rakibi Erinç Sağkan’ın gerisinde kaldı ve TBB’nin yeni başkanı Sağkan oldu.
Gerçek Gündem’de yer alan habere göre, eski TBB Başkanı Metin Feyzioğlu’nun avukatların üye aidatlarıyla aldığı zırhlı makam aracı internetten satışa çıkarıldı.
Ortopedik koltukları olan zırhlı minibüsün ilanında “Araç zıhlıdır vip yapılıdır araca zırh uygulanmasından dolayı komple boyalıdır servis bakımlıdır” ifadeleri yer aldı.
İlanda araç için 800 bin TL fiyat belirlendi.