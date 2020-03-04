Metin Feyzioğlu: Barış Terkoğlu'nun gözaltı işlemine son verilmesini temenni ediyorum

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasının yanlış olduğunu belirterek, “Soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını, haksız gözaltı işlemine bir an önce son verilmesini temenni ediyorum” dedi.

TBB Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Odatv haber müdürü Barış Terkoğlu'nun MİT mensubunun gizlice gömüldüğü haberinden dolayı gözaltına öğrendiğini belirterek, "Şehidimizin cenaze törenine ilişkin yaptığı haberi inceledim. Şehidimizin soyadını kullanmadığını ve ailesine ilişkin bilgileri de kodlayarak verdiğini gördüm. Şehidimizin adı ve soyadının daha önce Meclis kürsüsünde kulllanılarak sır niteliğinin ortadan kaldırılmış olduğunu tespit ettim. Bütün bunlar dikkate alındığında gözaltı uygulamasının yanlış olduğu açıktır” dedi.

Feyzioğlu, gözaltı işleminin haksız olduğunu belirterek, "Soruşturmanın bir an önce sonuçlandırılmasını, gözaltı işlemine bir an önce son verilmesini temenni ediyorum. Basın özgürlüğünü kısıtlayan bu yanlış adli uygulamanın, yargı mensubu, kolluk görevlisi, MİT mensubu ve tüm kamu görevlilerinin korumakla yükümlü oldukları ve bu uğurda büyük fedakarlıkları göze aldıkları kamu düzenine zarar verdiğini kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım” diye konuştu.