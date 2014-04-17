Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanlığı'na aday olmam söz konusu değil

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında “Benim aday olmam gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Metin Feyzioğlu, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına konuk olarak Gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

MİT yasası değişikliğine ilişkin bir soruyu Feyzioğlu, "Bu MİT yasası, MİT'i yurttaşları üzerinde, siyasi iktidar için casusluk yapan bir kuruma çeviriyor. MİT, kendi bilgisayar sistemcinden bütün bankalara anında bağlanabilecek, sendikaların, şirketlerin veri sistemine bağlanabilecek. Bu MİT yasası bu şekilde çıkarsa eğer, hiçbir şirketin, bankanın, meslek örgütünün sırrı kalmayacak. Feci bir şeydir bu. Her vatandaşın ensesinde elektronik bütün ortamları ve imkanları kullanarak MİT gözcülük yapacak. Doğrudan doğruya da bilgiyi Başbakan'a aktaracak bir yapı kurulmaktadır" diye yanıtladı.

Feyzioğlu, "Passolig, kitlesel fişlemedir. Kitle sloganlarından korkma sonucunda Passolig gelmiştir. Son derece yanlış ve özgürlüklere aykırı bir eylemdir. Bu konuda ciddi bir araştırma yapıyoruz. Dava açacak noktaları bulup kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Cumhurbaşkanlığına aday mısınız? Şeklindeki bir soruya Feyzioğlu, "Benim aday olmam gibi bir durum söz konusu değil" dedi. Feyzioğlu, "Teklif edilirse sizinle paylaşırım, edileceğini sanmıyorum" diye konuştu