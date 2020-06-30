Metin Feyzioğlu: Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni belli, ülkenin Barolar Birliği'nin başkanıyım

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır!" dedi.

Kendisinin de çoklu baro düzenlemesine karşı olduğunu belirten Feyzioğlu, "Karşıyım ve yanlış buluyorum… Çünkü endişeliyim… Çoklu sistem mezhepçi, etnikçi, marjinal baroların türemesine yol açacak bir sistemdir. Ve dünyanın da hiçbir yerinde böyle bir sistem yoktur. Sadece İngiltere’de çoklu baroya benzer bir düzen vardır ama o sistem İngilizlerin 1000 yıllık geleneğinin bir sonucudur. Türkiye’ye uyarlaması mümkün değildir çünkü mesela Londra’daki bir avukatın bir baroya kabulünde hangi etnik kökenden, mezhepten, siyasetten, şehirden geldiğine bakılmaz! Sadece ve sadece ne kadar liyakat sahibi olduğuna bakılır! Türkiye’de olacak şey ise daha şimdiden belli. Zaten siyasileştiğinden şikayet edilen barolar çoklu baro ile birlikte iyice siyasileşecek ve zaten kutuplaşmış olan savunma iyice kutuplaşacak… Başından beri söylediğimi bir daha söylüyorum… Çoklu baro adalet sisteminin ayrılmaz bir parçası olan savunma mesleğinin temsilcilerinin daha çok bölünmesine, ayrışmasına neden olacak ve savunma ağır darbe alacak bu sistem nedeniyle!" diye konuştu.

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Feyzioğlu, " Kamuoyunda bazıları şahsımla ilgili bilinçlice tezvirat üretiyor; 'TBB Başkanı Feyzioğlu, TBB yönetimi çoklu baroyu destekliyor ya da karşı çıkmıyor' gibi… Ve maalesef ne yaparsak yapalım bizimle ilgili bu tezviratı yapanların önüne geçemiyoruz… Oysa 2 yıl öncesinde konuşulmaya başlanan bu tasarıya o günden beri sebeplerimizi de ortaya koyarak ne kadar karşı olduğumuzu her platformda dile getirdik…" görüşünü savundu.

Feyzioğlu, "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır!" ifadesini kullandı.

Metin Feyzioğlu’na göre barolarla ilgili düzenlemenin bugün meclise gelmesinin tek nedeni 13 Haziran’da meclis çatısı altında yapılan görüşmelere çoklu barodan tek etkilenecek Ankara, İstanbul, İzmir baro başkanlarının katılmaması… Feyzioğlu, "Katılan barolar çoklu baro sistemiyle daha bir 40 yıl ilgisi olmayacak bazı Anadolu barolarıydı. Bu tasarının yasalaşması halinde çoklu baroya geçecek üç büyük ilin olmaması pek tuhaf oldu. Gelselerdi ne kadar verimli bir toplantı ve AK Partili iki grup başkanvekilinden birinin de çoklu baroya karşı olduğunu onlar da görecekti" değerlendirmesinde bulundu.

'Çoklu baro' ve 'nispi temsil'e karşı baro başkanlarının başlattığı 'Savunma Yürüyor' yürüyüşünde Ankara'da 27 saat bekletilmelerinin ardından eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Önder Sav'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açtığı telefonla değil kendisinin araya girmesiyle çözdüğünü söyledi.

Feyzioğlu, "Mutlaka Önder Sav aramıştır Sayın Süleyman Soylu’yu ama işin çözümünde asıl kilit bizdik! Ben aracı oldum… Nasıl oldum, kimi aradım, kiminle kontakt yaptım şu anda açıklamayacağım ama o gün bir uzlaşma olduysa bunun benim katkımla olduğunun da bilinmesini isterim" dedi.

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