Metin Feyzioğlu: Anlamak istemeyenler için bir kez daha tekrarlıyorum...

Kayseri Barosu tarafından düzenlenen 'Avukatlık Ruhsat Verme' törenine katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, hukuk fakültesi mezunlarının sınava girmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Anlamak istemeyenler için Kayseri'den bir kez daha tekrarlıyorum. Hukuk fakültesini bitirip avukatlığa, hakimliğe, savcılığa, noterliğe müracaat edecek tüm mezunların gireceği bir sınavdan söz ediyorum. Avukatlık sınavından bahsetmiyorum" dedi.

Kayseri Barosu tarafından düzenlenen 'Avukatlık Ruhsatı Verme' programına TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Baro Başkanı Cavit Dursun ve yönetim kurulu üyeleri ile avukatlık ruhsatı almaya hak kazanan kişilerle çok sayıda yakını katıldı. 15 kişiye avukatlık ruhsatının verildiği törende, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tarafından öğrencilere meslek yemini ettirildi.

"Sınav tüm mezunları kapsıyor"

Hukuk fakültelerini bitirenlerinin devlet sınavına girmesi gerektiği yönündeki açıklamasının çarptırıldığını da ifade eden Feyzioğlu, "Derhal sınav çıkarılmalıdır. Anlamak istemeyenler bunu avukatlık sınavı gibi görüp, 'Avukatlık sınavını devlet mi yapacak?' diyorlar. Anlamak istemeyenler için bir daha Kayseri'den tekrarlıyorum. Hukuk fakültesini bitirip, avukatlığa, hakimliğe, savcılığa, noterliğe müracaat edecek tüm mezunların gireceği bir sınavdan söz ediyorum. Avukatlık sınavından bahsetmiyorum. Avukatlık stajına müracaat etmeden önce devletin yaptığı bitirme sınavından asgari bir puanı aldığını belgelemekten, mülakatsız bir yazılı sınavdan söz ediyorum. Böylelikle tüm hukuk fakültelerinin asgari kaliteye ulaşabileceğini düşünüyorum" dedi.

"Adalet Bakanı'na teşekkür ediyorum"

Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu sınav kararını Türkiye Barolar Birliği olarak desteklediklerini de ifade eden Başkan Metin Feyzioğlu, "Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve YÖK Başkanımız Yekta Saraç'ın girişimlerini sonuna kadar destekliyoruz. Açık söylemek gerekirse, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği yöneticiliklerinde bugüne kadar gördüğüm, salt avukat için hizmet yapan ilk adalet bakanına sahip olduğumuz için, marifet iltifata tabidir mantığıyla teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.



