Metin Çetinbaş:Hakimin mezhebini araştırmak hak

Ergenekon'un avukatı Metin Çetinbaş, hakimin mezhebini araştırmanın tarafsızlık açısından gerekli olduğunu açıkladı.



Alemdaroğlu'nun avukatı Çetinbaş, 12 duruşma süren 923 sayfalık savunmasını dün tamamladı. Müvekkilinin, yargılandığı başka bir davada mahkeme başkanını mezhebine kadar araştırmasını şöyle savundu: "Bir kişinin, kendi hakkında açılan davaya bakan hâkimi araştırması anayasal haktır. Hâkimi araştırmadan tarafsız olup olmadığını nasıl öğreneceksin?"



Ergenekonun üst düzey yönetici olmakla suçlanan Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun avukatı olan eski Susurluk hâkimi Metin Çetinbaş, dün yine ilginç bir savunmaya imza attı. Daha önce 'Kürtlerin ölmesini istemek, darbe olmasını talep etmek suç mu?' sözleriyle dikkatleri çeken Çetinbaş, Silivri'deki 110. duruşmada, müvekkilinin davasına bakan Danıştay üyesinin mezhebini araştırmasını 'anayasal hak' olarak yorumladı. Alemdaroğlu, birinci Ergenekon iddianamesinde yer alan telefon görüşmesinde Danıştay 8. Daire üyesi Sıddık Yıldız'ı kastederek, "Siyasî görüşü, hemen hemen belli. Bir tanesi Alevî, Sıddık denilen bir adam. Sıddık isimli kişi, güçlü bir Alevî kanalıyla etkilenebilir. Moğultay döneminde tayin edilmiş." diyor. Bu görüşmeleri değerlendiren Çetinbaş, "Bir kişinin, kendi hakkında açılan davaya bakan hakim ve bilirkişileri araştırması haktır. Hakim ve savcıyı araştırmadan tarafsız olup olmadığını nasıl öğreneceksin?" şeklinde konuştu. Metin Çetinbaş'ın gündemindeki konulardan biri de müvekkili ile bir diğer Ergenekon sanığı Ümit Sayın arasında geçen darbe konuşmalarıydı. Bu konuya da tuhaf bir açıklama getiren Çetinbaş, "Bundan müvekkilim değil, darbe ortamı oluşturan AKP suçludur." ifadesini kullandı.



Tutuklu sanıklardan Doğu Perinçek, savunmasını tamamlamasının ardından Çetinbaş'a teşekkür etti. Perinçek'in, "Hepimizi savundunuz, örgütün vekili oldunuz. Teşekkür ederim." sözleri dikkat çekti. Çetinbaş, savunmalarda sık sık provokatif açıkla-malar yaptı. 9 Haziran'daki duruşmada, sanıklar Fikri Kara- dağ ve Hayrettin Ertekin'in kullandığı 'En iyi Kürt, ölü Kürt'tür' sözü için, "Kürtlerin ölmesini istemek suç mu?" dedi.



Danıştay ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik saldırılara ilişkin dava ile birleştirilen birinci Ergenekon davasının 110. duruşması dün yapıldı. İKemal Alemdaroğlu'nun avukatı Metin Çetinbaş, müvekkilinin davasına bakan Danıştay üyesinin, mezhebini araştırmasının anayasal hakkı olduğunu savundu. Danıştay 1. Dairesi; Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun, rektörlüğü döneminde, Antalya Konyaaltı'ndaki üniversiteye ait taşınmazın kat karşılığı ihalesinde, üniversiteyi zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanmasına karar vermişti. Danıştay 8. Dairesi de İstanbul Üniversitesi'nden yargılama kararından geri dönülmesine ilişkin başvuruyu reddetmişti. İddianamede, bu dava ile ilgili CHP milletvekili Nur Serter ile görüşen Alemdaroğlu, Alevi olduğunu bildiği Danıştay 8. Daire üyesi Sıddık Yıldız'ı kastederek, Alevi kanadıyla etki altına alınması gerektiğini söylüyor. Bu görüşmeleri değerlendiren Çetinbaş, "Bir kişinin, kendi hakkında açılan davaya bakan hâkim ve bilirkişileri araştırması haktır. Hâkim ve savcıyı araştırmadan tarafsız olup olmadığını nasıl öğreneceksin? Hâkim ve savcıların bu şekilde araştırılması suç değildir. Yoksa kuzu kuzu bekleyerek soruşturmanın yönlendirilmesini mi bekleyecek? Artık bu teba yok, vatandaş var." şeklinde konuştu.



Perinçek: Örgütün avukatı oldunuz, teşekkürler



Metin Çetinbaş, Alemdaroğlu'nun Ergenekon sanığı Ümit Sayın'la yaptığı darbe konuşmalarına da farklı bir bakış açısı getirdi. Çetinbaş, müvekkilinin değil, darbe ortamı oluşturan AK Parti'nin suçlu olduğunu iddia etti. Tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, duruşmaya verilen ara sırasında salondan ayrılırken Çetinbaş'a teşekkür etti. Perinçek, "Sayın başkanım teşekkür ederim, hepimizin vekili oldunuz, örgütün avukatı oldunuz. 'Bir gün bu savcılar, sanık sandalyesinde burada yargılanacak' sözünüz ile tarihe geçtiniz. Bu söylediğiniz gerçekten olacak." dedi.



Savcı, eski Susurluk hakimini kendi kararıyla vurdu



Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Susurluk davasını karara bağlayan hakim olarak da bilinen Metin Çetinbaş'ın Ergenekon örgütünün hayali olduğu yönündeki savunmasına Susurluk kararı ile cevap verdi. Pekgüzel, eski DGM hakimi olan Metin Çetinbaş'ın kaldırılan İstanbul 6 No'lu DGM'de verdiği Susurluk davası kararının bir bölümünü okudu. Eski hakimin, Susurluk kararında devlet içindeki idari ve sivil boyutu olan, devletin verdiği yetkiyi kötüye kullanan, suikast silahı, ruhsatsız silah taşıyan illegal yapılanmanın çok tehlikeli olduğuna ilişkin tespitlerini hatırlattı. Şöyle konuştu: "Bu sözler bir iddianameden alınmamıştır. Metin Çetinbaş'ın 6 No'lu DGM hakimiyken verdiği karardandır. Çetinbaş'ın imza attığı ve biz savcılara da okumamızı önerdiği mahkeme kararından alıntıdır. Çetinbaş'ın kendi kararı ile çelişen bir savunma yapması anlamlı bulunmuştur." Pekgüzel ayrıca, Çetinbaş hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.



Alparslan Arslan'ın mesajları araştırılsın



Savcı, Danıştay saldırısı zanlısı Alparslan Arslan'ın bürosunda ele geçirilen 16 sayfalık Ergenekon belgesi ile kartvizitlerinin adli emanetten mahkemeye getirilmesini istedi. Arslan'ın Danıştay saldırısından önce kız kardeşine gönderdiğini ileri sürdüğü ve cevabı olmayan bir çok şüpheli mesajın gönderildiği numaranın sahibinin araştırılmasını talep etti.