Metin Albayrak: ''Sıralamayı iç saha maçları belirleyecek''

\"Başkan Fikret Orman, UEFA başkanı ile seyirci götürmemeyi görüşecek\'\'

\'\'Vida transferinde Kiev\'in vereceği cevabı bekliyoruz\'\'

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi kurasını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) değerlendirdi.

İyi giden kuranın Leipzig takımın gelmesiyle zorlaştığını kaydeden Albayrak, \'\'Bayern\'in Real Madrid\'in gruplarına baktığımızda Monaco ve Porto daha iyi gibi görünüyordu ancak Leipzig gelince işler zorlaştı. Çok açık olan bir şey var ki grupta birinci şu olur veya dördüncü şu olur diyebileceğimiz bir takım yok. Her takım birinci de olabilir dördüncü de olabilir. Kesinlikle sıralamayı iç saha maçları belirleyecek. Mutlaka iç sahadaki maçlarımız almalıyız başka çıkar yol yok. Dış sahada da toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız. Kolay gibi görünen zor bir grup. İnşallah sonuçlar bizim istediğimiz gibi olur ve gruptan çıkarız\'\' diye konuştu.

\'\'BAŞKAN FİKRET ORMAN UEFA BAŞKANI İLE SEYİRCİ GÖTÜRMEMEYİ GÖRÜŞECEK\'\'

Geçen sezon Lyon maçından sonra aldıkları ceza yüzünden deplasmana taraftar götürmeyeceklerini söyleyen Metin Albayrak asıl tehlikenin Almanya ve Fransa\'daki Türk seyirciler olacağına dikkat çekerken, \'\'Malum cezadan dolayı deplasmana taraftar götürmeyeceğiz. Ama Almanya ve Fransa\'da yaşayan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu çifte pasaporta sahip ve oradan bilet alabiliyor. Başkanımız Fikret Orman kura çekiminden sonra UEFA Başkanı Ceferin ile bir araya gelerek bu konuyu görüşecek ve deplasmandaki maçlarda rakip takımın sattığı biletlerden sorumlu olmayacağımızı bizzat UEFA başkanına ileterek bu konuda bilgilendirecek. Aldığımız cezanın haksızlığını da bir kez daha dile getirecek. Kesinlikle Leipzig ve Monaco\'nun satacağı biletlerden hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğiz. Gerekirse internetten değil yüz yüze görüşerek satsınlar. Biz hiçbir şekilde yeniden ceza alacak bir durumla karşılaşmak istemiyoruz\'\' dedi.

\'\'VİDA TRANSFERİNDE KİEV\'İN VERECEĞİ CEVABI BEKLİYORUZ\'\'

Metin Albayrak transferi gündemde olan Vida için Dynamo Kiev\'e yaptıkları teklifin cevabını beklediklerini ve bu transferde şu ana kadar sonuçlanan bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

