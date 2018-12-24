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"Metin Akpınar'a kızmaları çok normal, her türlü iktidar gücüne rağmen kültürel iktidarı ele geçiremiyorlar"

"Metin Akpınar ise bu toprağın yetiştirdiği en büyük mizahçılardan"

24 Aralık 2018 14:54

Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın  "Bedelini ödeyecekler" açıklamasının ardından tiyatro sanatçı Metin Akpınar hakkında soruşturma başlatılması ve bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili "Metin Akpınar’a kızmaları çok normal. Her türlü iktidar gücüne rağmen kültürel iktidarı ele geçiremiyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  "Bedelini ödeyecekler" açıklamasının ardından Halk Tv'de yayınlanan 'Halk Arenası' programındaki sözleri nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezenhakkında soruşturma başlatılmış, bu sabah saatlerinde de iki sanatçı gözaltına alınarak ifade için adliyeye götürüldü. 

Eski Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Metin Akpınar hakkında soruştuma başlatılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Metin Akpınar’a kızmaları çok normal. Her türlü iktidar gücüne rağmen kültürel iktidarı ele geçiremiyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri mizah yapamamaları. Metin Akpınar ise bu toprağın yetiştirdiği en büyük mizahçılardan. Hiçbir zaman ulaşamayacakları bir gücü var yani."

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