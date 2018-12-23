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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma açıldı (2)

  Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)  İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı

23 Aralık 2018 19:43

 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)  İSTANBUL  Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon kanalında sarf ettikleri sözler nedeniyle Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlattı. Savcılığın konuya ilişkin olarak açıklama yapacağı öğrenildi. 
 

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