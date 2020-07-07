Katıldıkları bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Her iki isme de ayrı ayrı bu hapis cezası istendi. İddianamede her iki ismin de suç teşkil eden sözler sarf ettiği yönünde medyada haberler yer aldığı, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianame mahkemece kabul edildi. Yargılanmalarına önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Katıldıkları bir televizyon programında 21 Aralık 2018’de yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçı Metin Akpınar hakkında “Halkı T.C. hükümetine karşı silahlı isyana tahrik", “Cumhurbaşkanına hakaret” , "halkın bir kesimini aşağılama” ve "suçu ve suçluyu övme" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Müjdat Gezen ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan aynı soruşturmada yer almıştı.