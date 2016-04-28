Metin Akpınar: 115 gence silah eğitimi verip Kıbrıs’a gönderdik

Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar, 1964 yılında silah eğitimi yaptırdıkları 115 genci mücahit olarak Kıbrıs'a gönderdiklerini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Gazeteci-Yazar Fehmi Çalmuk'un yapımcılığını ve metin yazarlığını üstlendiği, Milli Türk Talebe Birliği'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle TRT Belgesel'de bugün ikinci bölümü yayınlanacak olan "Büyük Doğu'nun Atlıları" Belgeseli ime ilgili konuşan ünlü tiyatro oyuncusu Metin Akpınar'dan Türkiye'nin yakın dönemine ilişkin ilginç açıklamalar geldi.

Metin Akpınar, 1964 yılında Kıbrıs'ta artan saldırılar üzerine dernek merkezinde yetiştirdikleri silah eğitimi yaptırdıkları 115 genci "mücahit olarak Kıbrıs'a" gönderdiklerini söyledi. Akpınar, "Evet, bunu söyleyip söylememe noktasında tereddüt ediyorum. Biz Milli Türk Talebe Birliği'nde, Kıbrıs'a 115 tane mücahit yetiştirdik ve bizim aşağıdaki spor salonumuzda kara kuşak karateci yardımıyla, Ercan Çitlioğlu kulakları çınlasın; hocamın da katkılarıyla orada bu arkadaşlar ciddi çalışma yapıldı. Bu arkadaşlar yakın dövüş ve beden eğitimlerini bizde yaptılar. Silah eğitimlerini başka yerde yaptılar. MTTB'nin böylede ciddi bir katkısı vardır. Bunu da övünerek söylüyorum" dedi.