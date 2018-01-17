Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

ERZURUM, (DHA)- METEOROLOJİ 12\'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum ve Erzincan için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Erzurum Valiliğinden ile kaykamlıklara, kamu ve özel kurum, kuruluşlara \'çok ivedi\' notu meteorolojik uyarı yazısı gönderildi. Meteoroloji 12\'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nin uyarısında, 18 Ocak saat 11.00 ile 19 Ocak saat 20.00 arasında Erzurum ve Erzincan il genelinde yoğun kar yağışı be kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Uzmanlar, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunmasını istedi. Uyarı notunda, \"Meydana gelen olumsuzlukların İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine bildirilmesini ve yapılacak ekip, araç, personel görevlendirilmelerinin ivedilikle yerine getirilmesini\" denildi.



