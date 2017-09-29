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Meteoroloji'den uyarı;" İstanbul'da hafta sonu kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor"

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli ve siddetli sağanak yağış uyarısı yaptı

29 Eylül 2017 15:12

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için çok kuvvetli ve siddetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın hafta sonu beklendiği kaydedildi. Yapılan açıklamada, \"Yarın İstanbul\'un Avrupa Yakası, pazar günü ise İstanbul\'un Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli poyraz ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir\" denildi.

 

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