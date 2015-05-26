Meteoroloji'den uyarı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerinden itibaren ülkenin önemli bir bölümünün sağanak yağışların etkisi altına gireceğini duyurdu. Yağışlı havanın pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin bugün akşam saatlerinden sonra Güney Ege’den başlayarak, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği duyuruldu.

Yağışın hafta sonunda da ülkenin orta kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, “Hava sıcaklığının yağışlarla birlikte yarın batı bölgelerimizden başlayarak hafta sonuna kadar ülkemizin iç ve batı bölgelerinde 4 ila 8 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Bu hafta görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye olunur” uyarısı yapıldı.