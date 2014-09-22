'Yarın Marmara'da kar yağabilir'

Metereoloji Genel Müdürlüğü, yarın (23 Eylül 2014) Uludağ, Kartalkaya ve Ilgaz gibi kayak merkezlerine mevsimin ilk kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meterolojiden yapılan açıklama göre, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde Trakya, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de ise hafif şiddetli yağış görülecek.

Batı bölgelerin güney ve batı yönlerden kuvvetli olarak esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sistemin hareketi ile yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alıyor

Çarşamba günü, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın, Karadeniz'de kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği ve hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

Cuma günü, yurdun Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisine gireceği, hafta sonunda yurdun büyük bölümünde yağışlar görüleceği ve hava sıcaklıklarının yeniden hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul için yağış uyarısı

Yarın yurtta görülecek yağışların, sabah saatlerinde Trakya'dan başlayarak zamanla Marmara'nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik) ile akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışla birlikte rüzgarın da yer yer fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, hortum, yıldırım, ulaşımında aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Kuzey Ege, yarın öğle saatlerinde güney ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden olmak üzere, yarın öğle saatleriyle gece saatleri arasında 6-8 kuvvetinde (60-75 km/s) fırtına bekleniyor. Marmara, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde (60-75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Batı Karadeniz'in doğusunda 8-10 kuvvetinde (90-105 km/s) tam fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın 24.09.2014 Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısı, yarın gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 8-10 kuvvetinde (90-105 km/s) tam fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Tam fırtına ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.