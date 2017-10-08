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Meteoroloji'den Türkiye'nin birçok kesimi için sağanak uyarısı

Batı bölgelerde sıcaklıklar azalacak

08 Ekim 2017 14:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün yurdun birçok kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Bursa, Balıkesir, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Konya'nın kuzey kesimleri ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 km/sa) olması bekleniyor.

Batı bölgelerde sıcaklıklar azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ile 6 derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ile 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ve Antalya çevreleri ile Doğu Karadeniz'de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, 21 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 19 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 22 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, 17 derece

Adana: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 31 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor, 26 derece

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, 29 derece

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, 29 derece

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 19 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 28 derece

 

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