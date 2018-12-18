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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Trakya bölgesinde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu

18 Aralık 2018 18:28

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nce Trakya bölgesinde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1\'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nce, halen yağmur şeklinde devam eden yağışların, bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevresinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesinin tahmin edildiği belirtildi. Edirne ve Kırklareli\'de beklenen kar yağışının yarın, akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ\'ın batısında ise 10-20 santimetre civarında örtü bırakmasının beklendiği kaydedildi. Bu kentlerde yaşayanların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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