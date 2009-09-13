Meteoroloji'den son açıklama

Yıldırım, yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'un Anadolu yakasında kısa süreli
sağanak yağış görüldüğünü, son 24 saat içinde metrekareye Kilyos'ta 179,
Kartal'da 15.3, Sarıyer'de 12.2, Şile'de 11.4, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 24.9,
Kartal'da da 15.3 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
Bugünden itibaren
İstanbul'daki yağışların doğuya kaymasını beklediklerini belirten Yıldırım,
bugün 22 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren 1-2 derece artacağını
kaydetti. Yıldırım, önümüzdeki 4 günün hava durumuna ilişkin şu bilgileri
verdi:
“İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu 25 derece
olacak. Salı sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı 24 derece, daha sonra
parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü parçalı az bulutlu, 25 derece. Perşembe
günü de parçalı bulutlu 25 derece olacak. Rüzgar genellikle güneybatı daha sonra
kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.”