Meteoroloji'den son açıklama

Yıldırım, yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'un Anadolu yakasında kısa süreli sağanak yağış görüldüğünü, son 24 saat içinde metrekareye Kilyos'ta 179, Kartal'da 15.3, Sarıyer'de 12.2, Şile'de 11.4, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda 24.9, Kartal'da da 15.3 kilogram yağış düştüğünü belirtti.



Bugünden itibaren İstanbul'daki yağışların doğuya kaymasını beklediklerini belirten Yıldırım, bugün 22 derece olan hava sıcaklığının yarından itibaren 1-2 derece artacağını kaydetti. Yıldırım, önümüzdeki 4 günün hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:



“İstanbul'da yarın hava parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu 25 derece olacak. Salı sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı 24 derece, daha sonra parçalı bulutlu olacak. Çarşamba günü parçalı az bulutlu, 25 derece. Perşembe günü de parçalı bulutlu 25 derece olacak. Rüzgar genellikle güneybatı daha sonra kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.”