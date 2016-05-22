Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapıldı.



hürriyet'in haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, şöyle: "Yurdumuzun batı kesimlerinde görülen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya), İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde (Ankara, Eskişehir ve Çankırı) kuvvetli yağışlara (25-50 kg/m2) sebep olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, lokal dolu vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."