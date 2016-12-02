T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteorolojiden şiddetli lodos uyarısı

Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamayla vatandaşlar uyarıldı

02 Aralık 2016 20:34

Meteoroloji Marmara bölgesinde şiddetli rüzgarın gece de devam edeceği ve yarın sabaha kadar süreceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın hızını artırarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, rüzgarın hızının saatte 80 km'yi bulmasının beklendiği, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği de vurgulandı.

ETİKETLER

Meteorolojişiddetli lodosuyarımarmararüzgarİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24