Meteorolojiden şiddetli lodos uyarısı

Meteoroloji Marmara bölgesinde şiddetli rüzgarın gece de devam edeceği ve yarın sabaha kadar süreceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerinde rüzgarın hızını artırarak kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, rüzgarın hızının saatte 80 km'yi bulmasının beklendiği, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği de vurgulandı.