Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı: Hafta boyunca...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca ülke genelinde sıcaklık artışı görüleceğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (09.07.2017 Pazar) batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; Ankara’da 32-36, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Aydın’da 41-43, Antalya’da 39-42, Adana’da 38-40, Zonguldak ve Samsun’da 26-28, Trabzon’da 24-27, Erzurum’da 29-31, Diyarbakır’da 40-42 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimler dışında ülkemiz genelinde önemli bir yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır."