Meteoroloji'den sel ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonunda Marmara’nın doğusu ve Karadeniz kıyı illerinde sel ve yıldırım uyarısında bulundu.

hürriyet'in haberine göre; Meteoroloji'den yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra yurdun serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Bu gece ve yarın Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul’un Anadolu yakasında kuvvetli, Batı Karadeniz'de ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

14.08.2016 pazar günü, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Samsun, Trabzon ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kg), Ordu, Giresun ve Rize ile Trabzon’un doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kg yağış) olacağı tahmin ediliyor.

Su baskını, heyelan ve yıldırım...

Hafta sonunda Marmara’nın doğusu ve Karadeniz kıyı illerinde tahmin edilen çok kuvvetli ve şiddetli yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan vb.) karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. 15 Ağustos 2016 Pazartesi gününden itibaren yağışlı sistemin kuzeydoğu kesimlere çekileceği ve hafta boyunca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olacağı bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü kuzeybatı kesimlerde, pazar günü ise kuzeydoğu ve iç bölgelerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.