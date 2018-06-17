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METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISI

  Haber: İstanbul DHA Meteoroloji, 3 saat boyunca İstanbul'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli olunmasını istedi

17 Haziran 2018 15:15

 

Haber: İstanbul DHA
Meteoroloji, 3 saat boyunca İstanbul\'da etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Meteoroloji\'den yapılan açıklamada şöyle denildi: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul\'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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