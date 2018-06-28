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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İSTANBUL DHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da 21

28 Haziran 2018 00:46

İSTANBUL DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul\'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul\'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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