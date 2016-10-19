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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı beklendiğini açıkladı

19 Ekim 2016 12:06

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Bayburt ve Artvin ile İstanbul'un kuzey kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Bayburt ve Artvin ile İstanbul’un kuzey kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz), Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in batı kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. 

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