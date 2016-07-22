T24 LogoT24 Logo
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu

22 Temmuz 2016 02:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun güneybatı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışların, gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Ülkemizin güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Konya'nın güneybatısı ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

 

ETİKETLER

Meteorolojiyağmuruyarıkuvvetli yağışhava durumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24