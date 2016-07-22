Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yurdun güneybatı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışların, gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Ülkemizin güneybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Konya'nın güneybatısı ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."