Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un Avrupa yakası kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçecek.

Sözcü'de yer alan habere göre, hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 3­8 derecede olmak üzere ülke genelinde artacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu şöyle;

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un Avrupa yakası kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçecek.

EGE: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyıları çok bulutlu geçecek.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

BATI KARADENİZ: Parçalı bulutlu geçecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren yer yer parçalı bulutlu geçecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

ANKARA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (24)

İSTANBUL: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Avrupa yakası kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı. (20)

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu.(24)

ADANA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (32)

ANTALYA: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. (24)

SAMSUN: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. (21)

ERZURUM: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu. (16)

DİYARBAKIR: Parçalı ve az bulutlu.(25)