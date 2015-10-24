Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz’de bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışın gece yarısından itibaren kuvvetleneceği, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize il geneli ile Artvin’in kıyı ilçelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 51-100 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskınları ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".