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Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Doğu Karadeniz bölgesinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

24 Ekim 2015 19:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, çok kuvvetli olması beklenen yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelebileceği belirtilerek şöyle denildi:

"Doğu Karadeniz’de bugün akşam saatlerinde başlayacak yağışın gece yarısından itibaren kuvvetleneceği, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize il geneli ile Artvin’in kıyı ilçelerinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 51-100 kg yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek su baskınları ve heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır".

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