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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da beklenen yağışların gelmesinin ardından Meteroloji, Karadeniz için de uyarıda bulundu

12 Eylül 2015 16:46

İstanbul'da beklenen yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Meteoroloji, Batı Karadeniz için ise, "Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış" uyarısı yaptı.

İstanbul'da hafta sonu için yapılan uyarıların ardından beklenen yağmur geldi. Günün ilk ışıklarından itibaren görülen yağmur bulutlarının ardından öğle saatlerine doğru İstanbulluların beklediği yağış başladı. Anadolu Yakası'nda özellikle Kadıköy ve civarında, Avrupa Yakası'nda ise Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da zaman zaman etkili olan yağışlar, vatandaşlara trafikte zor anlar yaşattı.

 

Meteoroloji'den önemli uyarı

 

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de halen devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Kastamonu ve Sinop çevrelerinde etkisini artırarak öğleden sonra ve akşam saatlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışlara neden olabileceğini açıkladı. 

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