Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji’nin 5 günlük hava durumu tahmininde İstanbul için kuvvetli yağış uyarıları var. Geçen hafta İstanbul’u etkisini altına alan kuvvetli yağışlar, 13 Mart ve 15 Mart günleri geri geliyor. Perşembe günü Türkiye’nin tamamı sağanak yağış alırken, cumadan itibaren yağışlar doğu bölgelerinde etkili olacak.

Meteoroloji’den gelen son hava durumu değerlendirmelerine göre; gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor.



Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava durumu parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağış beklenmektedir. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.