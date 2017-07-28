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Meteoroloji'den Marmara için yeni uyarı

Dün etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi

28 Temmuz 2017 10:18

İstanbul'un farklı bölgelerinde dün meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Dün yaşananların ardından Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde  sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin güney ve  doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı  kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah  saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakaryaçevrelerinde kuvvetli  (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

 

 

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