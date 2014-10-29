Meteoroloji'den Marmara için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’ne yönelik çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, Marmara'da başlayan yağışların; bu akşam ve gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarlarla birlikte etkisini arttırmasının beklendiği belirtildi.



8 il için sel ve su baskını tehlikesi

Yağışların, Marmara'nın güneybatısından başlayarak Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Bursa'nın kuzey kesimleri ile Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiği kaydedilen açıklamada, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.