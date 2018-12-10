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Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'nin güney kesimleri ile Yalova'da kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu

10 Aralık 2018 13:07

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nce İstanbul, Tekirdağ ve Edirne\'nin güney kesimleri ile Yalova\'da kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1\'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi\'nce Marmara\'da beklenen sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Edirne\'nin güney kesimleri ile Tekirdağ\'da, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul ve Yalova\'da kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Bu kentlerde yaşayanlardan olası su baskını, ulaşımda aksam ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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