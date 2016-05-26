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Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi konularda vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi

26 Mayıs 2016 21:38

Meteoroloji Marmara bölgesinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,  gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların , sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda (İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğini açıkladı.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

 

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