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Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için uyarı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu

02 Şubat 2018 17:22

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerinden esecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

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