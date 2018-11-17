Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin güneyi ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığında, bölgenin batısında önemli bir değişiklik beklenmezken doğusunda 1 ila 3 derece artış olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin güney kesimleri ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.