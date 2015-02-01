Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz uyarısı

Meteoroloji Genel müdürlüğü, yarın İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği açıkladı. Türkiye'nin batı kesimleri için ise toz uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, derin alçak basınç merkezi nedeniyle güneyli yönlerden kuvvetli olan fırtınanın ardından, yarın (Pazartesi) İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75mm) sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Hürriyet’te yer alan habere göre, ülkemizin batı kesimlerinde (Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz) toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış, hava kalitesinin azalması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Batıya toz uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin batı kesimlerinde (Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz) toz taşınımı beklendiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan duyuruda, görüş mesafesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağışın, hava kalitesinin azalması gibi olumsuzluklara neden olmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca kuzeybatı kesimlerinde, derin alçak basınç merkezi nedeniyle güneyli yönlerden kuvvetli olan fırtınanın ardından, pazartesi İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Çanakkale'nin güney ve doğusu, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara ilgililer ve vatandaşlar uyarıldı.