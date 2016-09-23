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Meteoroloji'den 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz'de, bu geceden itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu

23 Eylül 2016 02:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Osmaniye, Adana ve Hatay ile Gaziantep'te, bu geceden itibaren yer yer çok kuvvetli yağışlar beklendiğini ve vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Hatay radarından alınan son verilere göre; halen devam eden yağışların bu gece saatlerinde Osmaniye çevreleri, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Gaziantep'in batur ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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